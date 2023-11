Vierde editie 112GroningenDag op zaterdag 1 juni 2024

Groningen – Op zaterdag 1 juni 2024 vindt voor de vierde keer de 112GroningenDag plaats in de Martiniplaza. Verschillende hulpverleningsinstanties waaronder Brandweervoertuigen(o.a. de bosbrandweer en Ziegler), Ambulancezorg Groningen, UMCG ambulancezorg, Wensambulance, Landelijke Eenheid van de Politie, Justitie, Reddingsbrigade zullen aanwezig, net als vele andere partijen. Nieuw is het IBT team van Justitie, ze geven een demonstratie. Ook komt een donatievoertuig(organen) van Kijlstra uit Drachten(staat stb). En nieuw is de ANWB met ID.Buzz. Burgemeester Schuiling doet weer de opening rond 10:30 uur.



De 112GroningenDag is naast de aanwezige hulpverleningsinstanties ook een bijzondere maar vooral leerzame dag voor jong en oud. Tijdens de 112GroningenDag zullen er weer talrijke bedrijven voor u klaar staan met informatie over ieders dagelijkse veiligheid.

We zullen ook van Defensie en de USAR begin 2024 bericht krijgen of men weer mee gaat doen aan de 4e editie van de 112GroningenDag. Meedoen als standhouder? mail [email protected] voor de mogelijkheden.

Ook voor minima met korting (bezoekers)

De 112GroningenDag trok tijdens de vorige edities ruim 6000 bezoekers. Kinderen tot en met 5 jaar hebben gratis entree, anderen aan de kassa zaterdags 04,50 E p.p. . De 112GroningenDag zal deze editie voor het eerst ook samenwerken met de Stadjerspas. De stadjerspas is een initiatief van de Gemeente Groningen voor mensen met een laag inkomen.

Wat kan je als burger echt doen op het moment dat er echt iets misgaat? Wie bel je nou dan eigenlijk? Tijdens de 112GroningenDag kunt u deze vragen gericht stellen aan verschillende hulpverleningsinstanties. Zo weet u precies wat te doen in het geval van een calamiteit of noodgeval. Ook zullen verschillende bedrijven laten zien wat ze in huis hebben. Ook hebben we een nieuwe logo.

Organisator Martin Nuver en nieuwe mede organisator Robert v/d Veen en hun vernieuwde team hebben ook voor de 4e editie alle vertrouwen op een groot spectaculaire dag. De 112Dag wordt dankzij de grote animo en alle enthousiaste reacties van standhouders gezien als een groot succes. Zaterdag 1 juni 2024 is de dag voor in uw agenda! Dit als afsluiting van het nu 20 jaar bestaan van de website.

We houden u op de hoogte met de nieuwste ontwikkelingen rondom de 112Groningendag. We zullen dit via onze website 112Groningen.nl doen. Hier stellen we in 2024 de vele verschillende partijen aan u voor. De 112GroningenDag gaat in 2024 voor het eerst werken met een online kaartverkoop.

We introduceren de online verkoop zodat u tijdens de dag niet in een lange rij hoeft te staan. Over het online kaartverkoop volgt later meer in een vervolg persbericht in 2024. Na 13:30 uur is het sws rustiger en bent u zo binnen.

De 112GroningenDag wordt ook in 2024 mede mogelijk gemaakt door hoofdsponsor A&S Vancare(www.asvancare.nl ) en Subsponsor 101BHV.nl(www.101bhv.nl )

We zoeken nog een nieuwe standhouder voor de Veiligheidsdag:



Wilt u ook standhouder worden op de Veiligheidsmarkt, vraag dan naar de mogelijkheden(de kosten bij commerciële partijen) via [email protected], we zoeken nog 1 nieuwe deelnemers die de beurs aanvullen kwa veiligheids bedrijven enz.. (Horeca doet de Martiniplaza zelf.) Andere niet commerciële bedrijven betalen alleen een marktkraam/stroom/lunch etc. . Een basisplek van 3 bij 3 meter is dan gratis. Alles in overleg organisatie. Mail voor alle informatie ons.



Wat: 112GroningenDag

Wanneer: Zaterdag 1 juni 2024 van 10:00 tot 17:00 uur.

Waar: MartiniPlaza, Leonard Springerlaan 2 in Groningen

Entree aan de kassa: Tot en met 5 jaar gratis, vanaf 6 jaar € 04,50 Euro p.p. (pinnen ja graag) (contant kan natuurlijk ook)

Stadjerspas: Actie(korting) en prijs via de Stadjerspas volgt in Maart/April 2024. Gemeente krijgt daarvoor in Maart 2024 nieuw systeem/werkwijze.

Online tickets: 04,00 E(+1,00e servicekosten Plaza) Voordeel is: Sneller binnen, kortere rij , wel na 11:00 uur komen dan! Gemak vooraf ! Online verkoop, 24 uur per dag, Elektronische betaling, E-Tickets per mail verstuurd, Link daarvoor volgt in de loop van 2024.

(Let op: Bij de online tickets worden wel 01,00 euro servicekosten gerekend per kaartje door de Martiniplaza voor het systeem, de keus is dus aan u zelf) geen voorverkoop maar online tickets. Let op: Aan de kassa zelf 0,50 cent goedkoper !



(Het is puur het gemak bij online tickets en een proef voor de organisatie) let op: Om 10:00 uur gaat de ingang open, kom dus na 11:00 uur, dan een rustiger online tickets rij.

