Groningen – Vandaag is het zover de 112GroningenDag! Zaterdag in alle vroegte zijn standhouders en hulpdiensten begonnen aan het opbouwen van hun stand en het positioneren van de voertuigen. De deuren gaan om 10:00 open en daarmee is de 112Groningendag geopend. Tijdens de 112Groningendag laten 60 instanties zien wat ze in huis hebben. Van Politie tot Brandweer en van de Douane tot aan de SAR.

Foto's