Wehe-den Hoorn – Vrijdagavond rond 18:15 uur kreeg de politie melding van een mogelijk schietincident aan de F. Cleveringastraat in Wehe den Hoorn.

Daarbij is mogelijk geschoten met een luchtdrukwapen. Er is één slachtoffer die voor onderzoek naar het ziekenhuis is gebracht. De politie heeft twee verdachten aangehouden.

