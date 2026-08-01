Papiercontainer in brand in Winschoten zorgt voor flinke rookontwikkeling

Winschoten – De brandweer is zaterdagavond uitgerukt voor een brand in een papiercontainer aan de Papierbaan in Winschoten.

Bij aankomst van de brandweer stond de container volledig in brand. Door het vuur ontstond een flinke rookontwikkeling, die in de omgeving goed zichtbaar was. De brandweer had de situatie snel onder controle en wist te voorkomen dat het vuur zich verder kon uitbreiden.

Over de oorzaak van de brand is nog niets bekend. Voor zover bekend zijn er geen gewonden gevallen.

De brandweer heeft de container nageblust en gecontroleerd om er zeker van te zijn dat de brand volledig was gedoofd.

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