Politie zoekt vermiste 12-jarige jongen uit Winschoten

Winschoten – De politie is op zoek naar een 12-jarige jongen die wordt vermist vanuit Winschoten. De politie roept inwoners op uit te kijken naar de jongen en bij een mogelijke waarneming direct contact op te nemen.

De vermiste jongen is ongeveer 1,65 meter lang, heeft een slank postuur en zwartbruin haar. Hij draagt een korte witte broek met rode strepen en een shirt met lange mouwen in vermoedelijk groene of zwarte kleur. De jongen is vertrokken op een skateboard.

De politie vraagt mensen die de jongen hebben gezien of weten waar hij zich bevindt om direct 112 te bellen. Ook andere informatie die kan bijdragen aan het terugvinden van de jongen is welkom.

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