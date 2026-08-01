Fietser gewond bij aanrijding op kruising Hereweg en Papiermolenlaan

Groningen – Op de kruising van de Hereweg met de Papiermolenlaan in Groningen heeft een verkeersongeval plaatsgevonden tussen een auto en een fietser.

Hulpdiensten kwamen met spoed ter plaatse om medische hulp te verlenen. De fietser raakte gewond en is ter plaatse behandeld door ambulancepersoneel. Het slachtoffer is vervolgens voor verdere behandeling overgebracht naar een ziekenhuis. Over de ernst van het letsel is niets bekendgemaakt.

Door het ongeval ondervond het verkeer enige hinder. De politie heeft de situatie veilig afgehandeld en doet onderzoek naar de toedracht van de aanrijding.

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