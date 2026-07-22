Eenzijdig ongeval in bocht N370/ N46

Groningen – Op de afrit van de N46 naar de N370 heeft woensdag een eenzijdig verkeersongeval plaatsgevonden. Een automobilist vloog in een bocht uit de koers en belandde naast de weg.

Hulpdiensten kwamen ter plaatse om assistentie te verlenen. Door het ongeval werd één rijstrook afgesloten voor het verkeer.

Volgens omstanders vinden in deze bocht vaker soortgelijke ongevallen plaats. Bij het incident raakte niemand gewond. De beschadigde auto wordt door een bergingsbedrijf afgesleept.

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