Verzorgingshuis tijdelijk ontruimd vanwege gaslekkage Kloosterburen (update)

Kloosterburen – De brandweer was woensdagmiddag ter plaatse aan de Prof. Poststraat in Kloosterburen. Er was daar een lekkage in gasleiding buiten ontstaan.

Vanwege het gaslek werd een verzorgingstehuis ontruimd.

Er is opgeschaald naar GRIP 1, zodat de hulpdiensten het incident beter kunnen coördineren. Updates via VR Groningen.

Ze hebben nagenoeg iedereen in veilig gebied gebracht. Bewoners worden in een verzamelgebouw opgevangen.

Enexis is inmiddels ter plaatse en onderzoekt hoe ze de lekkage zo snel mogelijk kunnen stoppen.

Update: Enexis heeft de lekkage gestopt. Ze doen de laatste controles in de ontruimde gebouwen, zodat de bewoners en gebruikers daarna weer terug kunnen.

Foto's