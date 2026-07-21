2,5 jaar cel geëist tegen man om kindersekspoppen

Groningen – Tegen een man (46) uit Groningen is een gevangenisstraf van 2,5 jaar geëist voor het bezit van verboden kindersekspoppen en het in bezit hebben van kinder- en dierenpornografisch materiaal. Dat meldt RTV Noord.

De zaak kwam aan het licht nadat de man in een horecagelegenheid openlijk kinderpornografisch materiaal bekeek en downloadde.

Tijdens een doorzoeking van zijn woning trof de politie zeven verboden kinder-sekspoppen aan. Daarnaast werden op meerdere harde schijven duizenden afbeeldingen met kinder- en dierenpornografisch materiaal aangetroffen. De rechtbank doet op 4 augustus uitspraak.

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