Nep-ambulancebroeder doet zich bij Red Bull-evenement voor als medewerker van Veiligheidsregio

Groningen – De Nep-ambulancebroeder A.E.P. heeft zich gemeld bij het Red Bull-evenement op de Grote Markt in Groningen, waar momenteel de opbouw in volle gang is. Tegen de beveiliging deed hij zich voor als medewerker van de Veiligheidsregio Drenthe. Die vertrouwde het echter niet en liet hem niet toe zegt Sikkom.nl.

P. had een toegangspas van de Veiligheidsregio bij zich en verklaarde dat hij aanwezig was om controles uit te voeren. Zijn verhaal werd echter niet geloofd meldt Sikkom.nl(+meer info).

De man slaat steeds weer toe, `de man spoort niet` zeggen velen op Internet. En moet snel geholpen worden.

Foto's