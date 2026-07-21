Motorrijder gewond geraakt na val & Aanrijding N370

Eemshaven – Een motorrijder is dinsdagmiddag op de Westereemsweg in de Eemshaven gewond geraakt tijdens een poging zijn motor te starten.

Nadat de motor niet wilde aanslaan, probeerde hij deze van een heuvel af te duwen om hem op gang te krijgen. Daarbij kwam hij ten val.

Groningen – Op de N370 in Groningen heeft dinsdagmiddag een aanrijding plaatsgevonden tussen een personenauto en een vrachtwagen.

Het ongeval gebeurde rond 14.40 uur. Meerdere hulpdiensten kwamen ter plaatse. Beide voertuigen liepen aanzienlijke schade op.

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