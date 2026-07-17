Het gaat `te vaak fout` op de N983 bij Den Ham (Video)

Den Ham – Regelmatig gaat het mis in de bocht waar het donderdagavond rond 23.45 uur opnieuw ernstig mis ging, twee jonge mensen kwamen om het leven. Op de N983 bij Den Ham hebben zich de afgelopen jaren vaker ernstige verkeersongevallen voorgedaan. Zo raakte vorig jaar een motorrijder uit Groningen gewond en er vond in december 2025 een ernstig ongeval plaats, toen met een bestelbus.

Volgens omwonenden en mensen die er vaak rijden is het een verraderlijk stuk weggedeelte waar automobilisten regelmatig met hoge snelheid rijden. De exacte toedracht van het ongeval van donderdagavond wordt nog onderzocht door de politie.

Buurtbewoners hopen dat de gemeente maatregelen neemt om de verkeersveiligheid op dit traject te verbeteren. Zij pleiten ervoor de snelheid op dit weggedeelte terug te dringen, zodat de kans op nieuwe ernstige of dodelijke ongevallen kleiner wordt. Hoeveel doden moeten er nog vallen voor er wordt ingegrepen? Zie ook ongeval november 2025

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