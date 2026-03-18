Ernstig ongeval bij Den Ham, motorrijder tegen pijlwagen

18 maart 2026, 16:14
DuoFocus/ Persbureau Meter

ADUARD/ DEN HAM – Op de Evert Harm Woltersweg (N983) heeft woensdagmiddag een aanrijding plaatsgevonden met een motorrijder. Het ongeluk genbeurde ter hoogte van de Elie Aron Cohenbrug tussen Aduard en Den Ham.

Een motorrijder is door onbekende oorzaak uit de bocht gevlogen, en frontaal tegen een pijlwagen(tekstkar) gebotst. Hulpdiensten waaronder twee ambulances en een traumahelikopter zijn ter plaatse geweest.

De weg is in beide richtingen afgesloten. De politie doet onderzoek. De persoon  ging met spoed  naar het ziekenhuis.

 

