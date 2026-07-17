Twee mannen(25 & 30) komen om het leven bij zware crash Den Ham (Video)

Den Ham – Rond 23:45 uur donderdagavond ontving de politie een melding van een ernstig eenzijdig ongeval op de N983 bij Den Ham. Eén personenauto is hier tegen een boom terechtgekomen.

De politie is ter plaatse geweest en heeft een uitgebreid onderzoek gestart.

Update vrijdag 08.30 uur: Voor de twee inzittenden mocht medische hulpverlening helaas niet meer baten. Zij overleden ter plaatse aan hun verwondingen. Dit gaat om een 25-jarige man en een 30-jarige man, beide uit Groningen. Regelmatig zijn op dit punt ernstige aanrijdingen.

Foto's

Deel dit artikel

Video

Social media