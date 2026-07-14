Groninger Reddingsbrigade zamelt geld in voor nieuw clubhuis

Groningen – De Groninger Reddingsbrigade is een inzamelingsactie gestart om de laatste €10.000 op te halen voor een eigen opleidingscentrum en clubhuis aan het Hoornsemeer.

De reddingsbrigade heeft al een groot deel van het benodigde bedrag ingezameld en heeft een verplaatsbaar pand op het oog. Met de actie hoopt de organisatie de laatste financiële stap te zetten om de droom te verwezenlijken.

De Groninger Reddingsbrigade roept (oud-)leden, ouders, supporters en andere betrokkenen op om een bijdrage te leveren en de actie te delen met familie, vrienden en collega’s. Doneren kan via deze link.

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