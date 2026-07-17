Auto raakt van de weg bij Harkstede, 1 man gewond

Harkstede – Een auto is vrijdagmiddag van de weg geraakt bij een eenzijdig ongeluk op de Hoofdweg nabij Harkstede.

Het ongeluk gebeurde rond 14:50 uur. Verschillende hulpdiensten waaronder politie en ambulance kwamen ter plaatse. De auto is vlak voor een bocht van de weggeraakt, 100 meter door weiland gereden, en kwam in een greppel tot stilstand. De toedracht is onbekend.

De bestuurder van de auto werd gecontroleerd door medische personeel en ging mee naar een ziekenhuis. Een berger kwam voor afsleep.

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