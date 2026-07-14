Rookmelders voorkomen erger

Groningen – In een woning aan de Damsterkade heeft dinsdagavond korte tijd brand gewoed. De bewoners waren net 1 minuut daarvoor vertrokken toen ze gebeld werden door buren dat de rookmelders afgaan.

De bewoners troffen iets brandend aan op een elektrische kooktoestel. De bewoners konden de brand zelf blussen. De brandweer heeft een controle gedaan en de woning geventileerd.

Niemand raakte gewond. Een aantal kledingstukken is veilig gesteld door de bewoners en op de auto gelegd.

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