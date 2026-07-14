Herkent u één van deze goederen?

Regio – De afgelopen periode heeft de politie meerdere meldingen ontvangen van diefstallen uit woningen en schuurtjes.

Tijdens een politieonderzoek zijn verschillende goederen aangetroffen die vermoedelijk afkomstig zijn van diefstal. Wij zijn op zoek naar de rechtmatige eigenaren van deze spullen.

Herkent u één van de goederen of denkt u dat deze van u is? Neem dan contact op met de politie via 0900-8844.

Helpt u mee om deze goederen weer bij de juiste eigenaar terug te krijgen? Deel dit bericht zodat het zoveel mogelijk mensen bereikt.

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