Twee Groningers aangehouden op verdenking van straatroof in Franeker

Omstreeks 18:55 uur komt bij de politie de melding binnen van een beroving aan het Sint Martiniplantsoen in Franeker. Het slachtoffer, een 29-jarige man uit dezelfde plaats, is met een mes bedreigd en beroofd door een onbekende man. Deze verdachte ging er rennend vandoor en stapte in een auto.

Door oplettendheid van het slachtoffer kon het kenteken van de desbetreffende auto worden doorgegeven. Het voertuig is later gesignaleerd op de N31 ter hoogte van Garyp. Nadat de bestuurder het stopteken van de politie heeft opgevolgd, zijn beide inzittenden aangehouden.

Beide verdachten, een minderjarige jongen uit de gemeente Groningen een 19-jarige man uit Groningen, zitten vast en worden verhoord. Het politieonderzoek naar de beroving en bedreiging gaat verder.