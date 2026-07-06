Save the date! Open dag bij A&S Vancare. Op vrijdag 4 september ben je van harte welkom

Kolham – Save the date! Open dag bij A&S Vancare. Op vrijdag 4 september 2026 ben je van harte welkom bij ons in Kolham.

Wij laten je graag persoonlijk het resultaat van onze verbouwing zien!

Kom gezellig langs met je collega’s, gezin, familie of vrienden. Dan zorgen wij voor de koffie, catering en een leuk programma voor jong en oud. Maak kennis met bedrijfswagen-inrichtingen waar we trots op zijn, neem een kijkje in de vernieuwde showroom of ontdek onze werkplaats.

Save the date. Ga voor meer details en om je alvast vrijblijvend aan te melden naar: https://forms.gle/3wWtWkwK2gvhVMKK6

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