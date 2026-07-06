Nachtelijke grote brand in Garmerwolde

Garmerwolde – Maandagochtend heel vroeg is een grote brand uitgebroken in een grote schuur aan de Grasdijkweg in Garmerwolde.

De brandweer schaalde op naar grote brand wat inhoudt dat er meerdere brandweerwagens en het groot watertransport ter plaatse komen. Het gaat een grote schuur die werd gebruikt als opslag locatie.

In de schuur waren geen mensen of dieren aanwezig toen de brand uitbrak. Op het dak lagen zonnepanelen. De toedracht is onbekend.

Op dit moment zit de brand in een schuur waar wij volledig op inzetten, de andere brandweerlieden proberen overslag naar een tweede te voorkomen. Het groot watertransport werd ingezet om de eenheden van voldoende bluswater te voorzien.Lees ook VR Groningen.

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