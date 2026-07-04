Politie zoekt eigenaren van aangetroffen fietscomputers

Westerkwartier – De politie is op zoek naar de eigenaren van een groot aantal fietscomputers die onlangs zijn aangetroffen bij een persoon.

Van een deel van de fietscomputers is de rechtmatige eigenaar inmiddels achterhaald, omdat eerder aangifte was gedaan van diefstal. Van veel andere exemplaren is nog niet bekend van wie ze zijn.

De politie roept mensen van wie een fietscomputer is gestolen op om aangifte te doen, als dat nog niet is gebeurd. Bij de aangifte wordt gevraagd zoveel mogelijk informatie te verstrekken, zoals het merk, type, kleur, serienummer, de locatie en het moment van de diefstal. Volgens de politie vergroot dat de kans dat een aangetroffen fietscomputer aan de juiste eigenaar kan worden gekoppeld.

De diefstallen kunnen hebben plaatsgevonden in het Westerkwartier, maar ook in andere delen van de regio. De politie vraagt daarom ook om het bericht te delen, zodat zoveel mogelijk gedupeerden worden bereikt.

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