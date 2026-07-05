Brandweermuseum neemt op 8 augustus afscheid van de Kleinemeersterstraat

Hoogezand – Na ruim veertien jaar neemt het Brandweermuseum Hoogezand-Sappemeer afscheid van zijn vertrouwde locatie aan de Kleinemeersterstraat. Daarom organiseert de stichting op zaterdag 8 augustus 2026 een feestelijke afscheidsdag onder het motto: “Kleinemeersterstraat, het was fijn.”

Tussen 10.00 en 16.00 uur is iedereen van harte welkom om samen afscheid te nemen van een locatie die jarenlang het thuis was van het museum en zijn vrijwilligers.

De dag begint met een officiële opening door wethouder Marieke Bos – Wu van de gemeente Midden-Groningen. Daarna staat een gevarieerd programma op het programma met onder andere:

Een grote optocht met historische personen en vrachtauto’s en brandweervoertuigen door Hoogezand-Sappemeer;

Een statische tentoonstelling van historische personen en vrachtauto’s en brandweervoertuigen;

Een modelbouwgroep;

Live muziek;

Grote stormbaan en springkussen

Gezelligheid voor jong en oud.

Sinds 12 maart 2012 heeft het Brandweermuseum aan de Kleinemeersterstraat met veel passie gewerkt aan het behoud van historisch brandweermaterieel. Dankzij de inzet van vele vrijwilligers is een bijzondere collectie opgebouwd die door de jaren heen door duizenden bezoekers is bewonderd. Met dit evenement willen de vrijwilligers niet alleen afscheid nemen van een bijzondere locatie, maar ook iedereen bedanken die het museum in de afgelopen jaren heeft gesteund: bezoekers, omwonenden, sponsoren, vrijwilligers en andere betrokkenen.

Iedereen is van harte welkom om dit bijzondere moment samen met ons te beleven.

Praktische informatie:

Datum: zaterdag 8 augustus 2026

Tijd: 10.00 – 16.00 uur

Locatie: Brandweermuseum, Kleinemeersterstraat, Hoogezand

Toegang: Gratis

“Kleinemeersterstraat, het was fijn.”

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