Jeugdbrandweer Zuid Grunn 2 wint halve finale en plaatst zich voor landelijke eindstrijd

Assen – Jeugdbrandweer Zuid Grunn 2 heeft zaterdag 4 juli een knappe overwinning behaald tijdens de halve finale van de wedstrijden in de klasse brandbestrijding in Assen. Met een sterke en overtuigende inzet wist het team beslag te leggen op de eerste plaats, waarmee het zich heeft geplaatst voor de landelijke finale later dit jaar in Bruinisse, Zeeland.

Aan de halve finale namen vier ploegen uit de provincie deel. Tijdens de wedstrijd kregen de deelnemers een uitdagend en realistisch scenario voorgeschoteld. In een technische ruimte van een cellengang in een politiebureau in Assen waren twee monteurs aan het werk toen brand ontstond. Het vuur sloeg over naar een naastgelegen cel, waardoor een complexe incidentbestrijding noodzakelijk was.

Bij het incident liep één van de monteurs brandwonden op. De tweede monteur had tijdens een bluspoging rook ingeademd en moest eveneens worden gered en verzorgd. De jeugdbrandweerlieden werden beoordeeld op onder meer hun samenwerking, communicatie, veiligheid, technische vaardigheden en de hulpverlening aan de slachtoffers.

De jury beloonde de inzet van Zuid Grunn 2 met de hoogste score van de dag. Daarmee mag de ploeg zich opmaken voor de landelijke finale, die later dit jaar wordt gehouden in Bruinisse (Zeeland).

De einduitslag van de halve finale luidt:

Zuid Grunn 2 Leerdam Zeeuws-Vlaanderen Meppel Bodegraven Hoogezand Delfzijl Nijverdal Zuid Grunn 1

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