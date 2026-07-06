Meerdere slachtoffers van nepagenten, wees alert

Groningen – De politieteams van Groningen-Noord en Groningen-Zuid waarschuwen opnieuw voor oplichters die zich voordoen als politieagent. De afgelopen dagen kwamen er weer meerdere meldingen binnen, waarbij vooral ouderen het doelwit waren. De politie roept inwoners daarom op om kwetsbare mensen in hun omgeving extra te waarschuwen voor deze vorm van oplichting.

Via Instagram laten de politieteams weten dat de oplichters steeds dezelfde werkwijze hanteren. Slachtoffers worden telefonisch benaderd door iemand die zich voordoet als agent en vertelt dat er in de buurt is ingebroken. Vervolgens wordt aangeboden om waardevolle spullen zogenaamd veilig op te slaan op het politiebureau.

Kort daarna verschijnt iemand aan de deur om sieraden, contant geld of andere kostbaarheden op te halen. In sommige gevallen draagt de oplichter zelfs een politie-uniform.

De politie benadrukt dat agenten nooit op deze manier werken. Zij zullen inwoners nooit vragen om waardevolle spullen, bankpassen of pincodes af te geven voor bewaring.

Wie een dergelijk telefoontje ontvangt, doet er goed aan direct op te hangen en contact op te nemen met de politie via 0900-8844. Staat er iemand aan de deur of is een verdachte onderweg, bel dan direct 112. Twijfel je aan de identiteit van een agent, vraag dan altijd om een politie legitimatiebewijs.

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