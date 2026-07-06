Druk weekend voor politie Westerkwartier

Leek – Afgelopen weekend is de politie Westerkwartier weer druk geweest met verschillende meldingen en incidenten.

Hieronder de belangrijkste:

Marum – Vrijdag rond 13.30 uur zijn twee personen mishandeld. De verdachte benaderde de eerste aangever op de markt in Marum en bedreigde hem vanwege een vermeende geldschuld. Vervolgens ging hij mee naar de woning van de aangever, waar ook een 82-jarige vrouw werd mishandeld. Was u vrijdag rond 13.30 uur op of rond de markt in Marum en heeft u iets gezien? Neem dan contact met ons op.

Grootegast – Vrijdag rond 16.50 uur is door brandstichting een bankje aan de Notaristuun volledig vernield. Kort vóór de brand zijn twee personen gezien bij het bankje. Zij droegen donkere kleding en vertrokken op een elektrische fiets. Weet u wie dit zijn of heeft u iets gezien? Laat het ze weten.

Bankhelpdeskfraude – Ze ontvingen meerdere meldingen in Marum en Leek. Bij enkele pogingen bleef het gelukkig zonder buit, maar in Leek werden sieraden, contant geld en bankpassen weggenomen. Hierover volgt vandaag een apart bericht.

Leek – Na een mishandeling aan de Baroklaan is een 15-jarige inwoner van de gemeente Westerkwartier aangehouden. Bij de verdachte werden ook verdovende middelen aangetroffen.

Opende – Een fietser raakte gewond bij een eenzijdig ongeval en is door de ambulance naar het ziekenhuis gebracht.

Daarnaast kwamen ze in actie voor onder andere personen met onbegrepen gedrag, een poging suïcide, geluidsoverlast, ruzies en diverse verkeersmeldingen.

Heeft u informatie over één van deze incidenten? Neem contact met ons op via 0900-8844 of stuur ons een privébericht. Bij spoed belt u 112.

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