Brandlucht in Noord-Nederland afkomstig van natuurbrand in Limburg

Noord-Nederland – In Noord-Nederland komen diverse meldingen binnen van een brandlucht die buiten te ruiken is.

De geur is afkomstig van de zeer grote natuurbrand in Limburg. Ondanks dat de brandlucht op veel plaatsen waarneembaar is, is er in Noord-Nederland geen sprake van een lokale brand.

Ruik je een brandlucht, maar zie je geen rook of vuur? Dan is het niet nodig om 112 te bellen. Twijfel je of is er mogelijk toch sprake van een brand in de omgeving? Bel dan altijd 112.

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