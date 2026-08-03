Extra snelheidscontroles tijdens Europese Flitsmarathon

Groningen – Van 3 tot en met 9 augustus vindt in heel Europa de ROADPOL Flitsmarathon plaats. Ook de Nederlandse politie controleert deze week extra op de maximumsnelheid.

Met de actie willen de deelnemende landen aandacht vragen voor verkeersveiligheid. Volgens de politie vergroot te hard rijden de kans op een verkeersongeval en kunnen de gevolgen daarvan ernstig zijn.

De politie benadrukt dat de controles niet bedoeld zijn om zoveel mogelijk boetes uit te delen, maar om weggebruikers bewust te maken van hun snelheid. Automobilisten worden opgeroepen zich aan de maximumsnelheid te houden en hun rijgedrag aan te passen aan de omstandigheden.

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