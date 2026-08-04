Ontdek het werk van de brandweer tijdens open dag in Leek

Leek – Brandweer Leek organiseert op zaterdag 5 september van 10.00 tot 16.00 uur een open dag bij de kazerne aan de Tolberterstraat 74. De toegang is gratis en iedereen is welkom.

Bezoekers kunnen deelnemen aan verschillende activiteiten, zoals blussen bij de waterspellen, eendjes vangen om dieren te redden, kennismaken met gevaarlijke stoffen en meer leren over brandveilig leven. Ook zijn er demonstraties en diverse andere activiteiten voor jong en oud.

De brandweer hoopt veel bezoekers te mogen verwelkomen tijdens de open dag.

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