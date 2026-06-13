Minderjarige op fatbike met gashendel en telefoon in de hand krijgt twee bekeuringen

Groningen – Politieagenten hebben vrijdagavond op de Rijksweg in Groningen een minderjarige fatbiker van de weg gehaald. De tiener kreeg twee bekeuringen en kan de fatbike voorlopig niet gebruiken. Dat meldt de politie op sociale media.

Agenten waren aan het surveilleren toen ze ter hoogte van de supermarkt aan de Rijksweg een persoon op een fatbike tegenkwamen. “Deze fatbike, die over een gashendel beschikte, reed te snel”, schrijft de politie. “Daarnaast had de persoon een mobiele telefoon in de hand.” Dat meldt OOGTV.nl

Daarop is de minderjarige bestuurder staande gehouden. Na een controle reikten de agenten twee bekeuringen uit aan de persoon.

Het hebben van een gashendel op een fatbike, die ervoor zorgt dat de motor wordt aangedreven zonder dat je zelf hoeft mee te trappen, is illegaal. De boete hiervoor bedraagt ongeveer 300 euro. Daarnaast krijgt het voertuig een zogenaamde WOK-status (Wachten Op Keuring). Hierdoor mag de fatbike de openbare weg niet meer op tot het voertuig volledig is hersteld en goedgekeurd door de RDW.

De tweede bekeuring werd uitgedeeld voor het vasthouden van de mobiele telefoon tijdens het fietsen. Die overtreding kost de bestuurder nog eens zo’n 160 euro.

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