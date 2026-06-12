Opbouw 112GroningenDag in volle gang (video)

Groningen – Zaterdag 13 juni vindt de vijfde editie van de 112GroningenDag plaats in Martiniplaza. Vrijdag is gestart met de opbouw voor het evenement. Video.

Tijdens de dag zijn verschillende hulpdiensten aanwezig, waaronder de brandweer, ambulancezorg, Douane, Defensie, Justitie en de Reddingsbrigade. Bezoekers kunnen demonstraties bekijken en meer leren over veiligheid en hulpverlening.

De 112GroningenDag is geopend van 10.00 tot 17.00 uur in de Martiniplaza aan de Leonard Springerlaan 2 in Groningen.

Praktische informatie

Datum: Zaterdag 13 juni 2026

Tijd: 10.00 – 17.00 uur

Voorverkoop € 6,50 p.p. | kinderen t/m 4 jaar gratis

Kassa € 6,00 p.p. | kinderen t/m 4 jaar gratis

Betalen: Binnen Martiniplaza is het uitsluitend mogelijk om met pinpas (cashless) te betalen.

Stadjerspas: €2,50 p.p.

De 112GroningenDag wordt ook in 2026 mede mogelijk gemaakt door hoofdsponsor A&S Vancare en Subsponsor 101BHV.nl.

Koop uw e-tickets via deze link: https://www.martiniplaza.nl/nl/agenda/112-groningendag

Foto's

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