Burgemeester Roelien Kamminga opent vijfde editie van de 112GroningenDag

Groningen – De vijfde editie van de 112GroningenDag is zaterdagmorgen om 10.45 uur officieel geopend door burgemeester Roelien Kamminga van de gemeente Groningen. Voor de burgemeester was het de eerste keer dat zij dit evenement officieel mocht openen.

Al vroeg stroomde de Martiniplaza aan de Leonard Springerlaan in Groningen vol met bezoekers. Jong en oud kwamen af op het evenement, waar hulpdiensten en veiligheidsorganisaties zich presenteren aan het publiek.

In en rondom de Martiniplaza kunnen bezoekers kennismaken met het werk van onder meer de politie, brandweer, ambulancezorg, defensie, douane en diverse andere organisaties. In totaal zijn zo’n vijftig instanties aanwezig om een uniek kijkje achter de schermen van hun werkzaamheden te geven.

Naast de informatieve stands staat ook een uitgebreid demonstratieprogramma op het programma. Op het demoveld worden gedurende de dag diverse spectaculaire demonstraties gegeven. Bezoekers kunnen onder meer een multidisciplinaire oefening bekijken, waarbij verschillende hulpdiensten samenwerken, en demonstraties van het Search and Rescue Team volgen.

De 112GroningenDag is uitgegroeid tot een populair evenement voor iedereen die geïnteresseerd is in hulpverlening, veiligheid en crisisbeheersing. Door middel van demonstraties, presentaties en ontmoetingen met medewerkers krijgen bezoekers een beter beeld van het werk dat dagelijks wordt verricht om de veiligheid in de regio te waarborgen.

De 112GroningenDag is vandaag, zaterdag 13 juni, geopend van 10.00 tot 17.00 uur in de Martiniplaza aan de Leonard Springerlaan 2 in Groningen.





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