Politie zoekt getuigen van mishandeling tijdens bedrijvenvoetbal in Bedum

Bedum – De politie doet onderzoek naar een mishandeling die in de nacht van zaterdag op zondag tussen 01.00 en 01.30 uur heeft plaatsgevonden tijdens het eindfeest van het bedrijvenvoetbal in Bedum. Het incident vond buiten de feesttent plaats.

Wat er precies is gebeurd, is nog onduidelijk. De politie is daarom op zoek naar getuigen en naar mensen die beschikken over camerabeelden of andere informatie over het incident.

Wie informatie heeft, wordt verzocht contact op te nemen met de politie onder vermelding van zaaknummer 2026204955.

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