Blauwalg aangetroffen in Kardingerplas

Groningen – In de Kardingerplas is blauwalg aangetroffen. Zwemmen wordt vooralsnog niet afgeraden, maar er geldt wel een officiële waarschuwing.

De waterkwaliteit van de officiële zwemplekken in de gemeente wordt regelmatig gecontroleerd. Uit de meest recente meting, uitgevoerd op dinsdag, blijkt dat er blauwalg aanwezig is in de Kardingerplas. Een waarschuwing betekent dat zwemmen een verhoogd risico op gezondheidsklachten met zich meebrengt, zoals huidirritatie en maag- en darmklachten.

Wat is blauwalg?

Blauwalg is eigenlijk geen alg, maar een bacterie die van nature voorkomt in zoet water. Bij warm weer, veel zonlicht en een overschot aan voedingsstoffen kan deze bacterie zich snel vermenigvuldigen. Daardoor ontstaat een dikke groenblauwe laag op het water, die doet denken aan verf of drijvende soep.

Sommige soorten blauwalg produceren giftige stoffen. Daardoor kan contact met de drijflaag of het inslikken van besmet water schadelijk zijn voor mensen en dieren.

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