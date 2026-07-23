Minder passagiers en fors verlies bij Airport Eelde

Eelde – Groningen Airport Eelde heeft vorig jaar minder passagiers verwelkomd dan een jaar eerder en sloot 2025 bovendien af met een fors verlies. Dat blijkt uit het jaarverslag van de luchthaven.

Het negatieve bruto bedrijfsresultaat kwam uit op 875.000 euro, ruim twee keer zo hoog als in 2024. De totale inkomsten bedroegen iets meer dan 5,1 miljoen euro. Door het verlies daalde het eigen vermogen van de luchthaven naar 8,2 miljoen euro.

In totaal maakten in 2025 bijna 103.000 passagiers gebruik van Groningen Airport Eelde. Dat zijn ongeveer 1.500 reizigers minder dan een jaar eerder.

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