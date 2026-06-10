Rijkswaterstaat stopt tijdelijk met wegonderhoud in Noord-Nederland; `het geld is op’

Groningen – Rijkswaterstaat voert de komende jaren geen groot onderhoud meer uit aan wegen in Noord-Nederland. Volgens de wegbeheerder ontbreekt hiervoor het benodigde budget. Dat meldt De Telegraaf.

“Het geplande groot onderhoud aan het hoofdwegennet in Groningen, Friesland en Drenthe is voorlopig stilgelegd”, aldus een woordvoerder van Rijkswaterstaat. Het gaat om projecten die in de komende twee jaar op de planning stonden.

In Groningen betreft het onderhoud aan de A7, A28 en N33. Daarnaast worden vier grote onderhoudsprojecten in Friesland uitgesteld. De betreffende projecten vertegenwoordigen een waarde van tussen de 30 en 100 miljoen euro.

Door het uitstel wordt in totaal 92 kilometer asfalt niet vervangen, krijgen 130 kilometer wegen geen opknapbeurt en wordt 104 kilometer aan vangrails niet hersteld of vervangen.

Daarnaast meldt Rijkswaterstaat dat ook het onderhoud aan 94 viaducten en duikers voorlopig niet doorgaat.

Foto's