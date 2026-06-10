Stadspartij blij met besluit over behoud luchtalarm: “Beter ten halve gekeerd dan ten hele gedwaald”

De fractie van Stadspartij 100% voor Groningen is verheugd over het voornemen van het kabinet om het luchtalarm toch niet af te schaffen. Dinsdag werd bekend dat het ministerie van Defensie financieel gaat bijdragen aan het onderhoud en de modernisering van het landelijke waarschuwingssysteem. Zegt Oogtv.

Met deze beslissing maakt het kabinet een opvallende draai. Nog geen twee weken geleden kondigde minister David van Weel (VVD) van Justitie en Veiligheid aan dat de bekende sirenes vanaf 2028 zouden verdwijnen. Volgens het kabinet ontbraken destijds de middelen om het verouderde netwerk te onderhouden of te vervangen. Inmiddels melden bronnen rond het kabinet aan de NOS dat Den Haag op dat besluit terugkomt. De sirenes blijven naast NL-Alert bestaan en worden de komende jaren vernieuwd.

‘Slechtst denkbare moment’

“Wij zijn zeer tevreden met dit voorgenomen besluit,” zegt Yaneth Menger namens Stadspartij 100% voor Groningen. Twee weken geleden uitte zij nog haar zorgen over het mogelijke verdwijnen van het systeem.

“Het luchtalarm heeft nog altijd een grote meerwaarde. Het kabinet heeft duidelijk gehoor gegeven aan de brede oproep vanuit zowel coalitie als oppositie om de sirenes te behouden. Gelukkig is er niet overhaast een onomkeerbaar besluit genomen.”

Volgens Menger is het behoud van het luchtalarm juist in deze tijd van groot belang. “We bevinden ons in een complexe geopolitieke situatie, waarvan niemand weet hoe die zich zal ontwikkelen. Het afschaffen van een cruciaal waarschuwingssysteem zou daarom op het slechtst denkbare moment komen. Bovendien zouden mensen die minder digitaal vaardig zijn bij noodsituaties minder goed bereikt worden als de fysieke sirenes verdwijnen. Beter ten halve gekeerd dan ten hele gedwaald. Wij zijn dan ook erg blij met deze koerswijziging.”

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