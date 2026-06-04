Paard raakt in sloot bij Nuis

Nuis – De brandweer van Marum is donderdagmiddag in actie gekomen aan de Nieuweweg in Nuis nadat een paard in een sloot naast een weiland terecht was gekomen. Het dier kon op eigen kracht niet meer uit het water komen.

De eigenaar sloeg alarm nadat hij het paard hoorde hinniken. Toen hij een kijkje ging nemen, ontdekte hij dat het dier in de sloot lag. Daarop werd de brandweer ingeschakeld om assistentie te verlenen.

Brandweerlieden waren snel ter plaatse en deden meerdere pogingen om het paard uit de sloot te bevrijden. Daarbij werd gebruikgemaakt van verschillende hulpmiddelen. Ook een shovel werd ingezet om de reddingsactie te ondersteunen. Omdat het paard zich in een lastige positie bevond, duurde de reddingsoperatie enige tijd.

Na meerdere pogingen slaagde de brandweer er uiteindelijk in het paard veilig op het droge te krijgen. Een dierenarts is geïnformeerd over het incident. De eigenaren houden de toestand van het dier voorlopig nauwlettend in de gaten.

Hoe het paard in de sloot terecht is gekomen, is niet bekend.

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