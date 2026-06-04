Kwekerij aangetroffen in woning Vinkhuizen

Groningen – Op donderdag 4 juni 2026 heeft de politie een in werking zijnde hennepkwekerij aangetroffen en ontmanteld in de wijk Vinkhuizen. De kwekerij met circa 400 planten zat in een woning. De 39-jarige verdachte wordt op een later moment ontboden aan het politiebureau.

@enexisnetbeheer heeft het stroom afgesloten en de aansluiting voor de meterkast weggehaald. Zij doen aangifte van de diefstal van stroom. De planten en materialen zijn vernietigd.

Heeft u zelf een vermoeden van een hennepkwekerij / drugslab, neem dan contact met de politie op via 0900-8844. U kunt ook anoniem een melding maken via @meldmisdaadanoniem .

Foto's