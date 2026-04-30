Pako’s Pompservice aanwezig op de 112GroningenDag, daarna stopt hun service

Groningen – Vanaf nu tot 13 juni 2026 stellen we de meeste deelnemers van de 112GroningenDag aan u voor. Ongeveer 51 instanties zijn die dag aanwezig.

Op zaterdag 13 juni zal Pako’s Pompservice nog eenmalig aanwezig zijn op de 112Groningen beurs in de Martiniplaza in Groningen. In samenwerking met de jeugdbrandweer en bosbrandweer zal er voor de kinderen een leuk spuitspel klaar staan.

Na bijna 10 jaar belangeloos ons ingezet te hebben bij wateroverlast en evenementen zal het in 2026 afgelopen zijn met Pako’s Pompservice………

De lopende kosten worden te hoog en na een ongeval oudejaarsdag is er, ondanks dat de bus heel goed verzekerd was, geen geld meer voor een nieuwe bus…

Het doet zeer een hele leuke hobby te moeten stoppen. Het doel was altijd anderen gratis te helpen bij wateroverlast en plezier maken bij evenementen tegen zeer lage kosten. Vaak werden alleen de brandstofkosten in rekening gebracht. Een uit de hand gelopen hobby zoals velen zeiden, en dat is waar. Het moet echter wel betaalbaar en leuk blijven. Na veel bellen en mailen om het maximale terug te krijgen voor de prachtige bus is het helaas niet gelukt er financieel kosteloos uit te komen.

Afgelopen jaren veel gewerkt met bedrijven, brandweer, gemeentes en calamiteitendiensten. Wij willen deze hartelijk bedanken voor de vaak zeer goede samenwerking. Iedereen bedankt voor de steun afgelopen jaren. En aan alle volgers tot ziens. Ze staan op het buitenterrein. Kom gezellig langs op het buitenterrein en probeer zo snel mogelijk alle blokjes om te spuiten! Ben jij de snelste? De jeugdbrandweer helpt af en toe ook mee. Terugblik editie 4: Zie ook editie 2024. Algemene informatie: Wat: 112GroningenDag Wanneer: Zaterdag 13 juni 2026 van 10:00 tot 17:00 uur. Zet alvast in je agenda !!! Locatie: Bij de Martiniplaza, aan de Leonard Springerlaan 2 in Groningen Hoofdsponsor: ASVancare.nl, subsponsor 101BHV.nl. E-Tickets zijn vanaf nu te bestellen: Entree: Kinderen tot en met 4 jaar zijn gratis. Vanaf 5 jaar is het € 6,00 euro p.p. bij de kassa op 13 juni. (ook wij hebben helaas te maken met gestegen kosten) Online tickets zijn nu al te koop: € 5,50 p.p. (let op: + 1,00 E extra voor service kosten Martiniplaza, scan nu de QR code bij de foto`s) Bestel vanaf nu hier je kaarten online Stadjerspas: Prijs: 2,50 euro per persoon. Op vertoon QR Code. Parkeren: Aan de overkant van Martiniplaza Gemeentelijk tarief, Ongeveer € 2,50 e per uur(op 16-12-25 gecheckt) en een etmaal € 17,50 euro, Leonard Springerlaan, klik hier.(actuele info hier) Advies: Kom zo veel mogelijk op de fiets en lopend ! Parkeerplaatsen bij de Gasunie zijn 13 juni 2026 niet beschikbaar vanwege een concert van Kraantje Pappie. Overkant Martiniplaza kunt u betaald parkeren. Volg ook 112GroningenDag2026 Facebook

Foto's