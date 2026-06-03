Vuurwapen getrokken bij conflict voor daklozenopvang aan de Spilsluizen

Groningen – Al jaren is het onrustig rond de daklozenopvang aan de Spilsluizen, maar volgens omwonenden lijkt de situatie met de dag te verslechteren. Ruzies, steekincidenten en openlijke drugshandel zouden er inmiddels aan de orde van de dag zijn. Dinsdag liep een vermeende drugsdeal uit op een gewelddadige confrontatie waarbij volgens buurtbewoners zelfs een vuurwapen werd getrokken, dat meldt Sikkom.nl woensdag.

Dagelijks verzamelen zich verslaafden op het grasveld langs de gracht, recht tegenover de opvang. Regelmatig gaat het om tientallen mensen die er alcohol drinken en drugs gebruiken. Tegelijkertijd rijden dealers af en aan. Volgens omwonenden wordt er zonder enige terughoudendheid openlijk gehandeld, midden in het zicht van voorbijgangers.

Dinsdag escaleerde een conflict tussen twee personen. Wat begon als een woordenwisseling, sloeg al snel om in geweld.

De vrouw liet dat niet over haar kant gaan. Volgens de getuige haalde zij vervolgens `een pistool` aldus Sikkom uit haar tas en richtte het wapen op de man. „Hij leek totaal niet onder de indruk en liep rustig om zijn auto heen”, aldus de omwonende. De vrouw stond aan de andere kant van het voertuig. Toen de politie arriveerde, zou zij het vuurwapen snel in de bosjes hebben gegooid. Meer op Sikkom.nl

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