Vluchtende dief in scootmobiel raakt gewond na botsing

Groningen – Een man in een scootmobiel is woensdag gewond geraakt bij een aanrijding in de Guldenstraat. Vermoedelijk sloeg hij kort daarvoor op de vlucht na een winkeldiefstal.

Volgens omstanders zou de man hebben gestolen bij parfumerie Douglas. Toen hij vervolgens wilde wegrijden, botste hij met zijn scootmobiel tegen een scooter.

Door de aanrijding raakte de man gewond. Ambulancepersoneel verleende eerste hulp en stabiliseerde hem ter plaatse. Na overleg met de politie is hij vervolgens voor verdere behandeling naar het ziekenhuis gebracht.

Voor de vermeende winkeldiefstal heeft de man naar verluidt een winkelontzegging van één jaar gekregen bij Douglas. De aanrijding trok veel bekijks en zorgde enige tijd voor flinke verkeershinder in de omgeving.

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