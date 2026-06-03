Geur van schoonmaakmiddel zorgt voor commotie

Groningen – De Groningse brandweer moest dinsdagavond in actie komen voor een vreemde lucht die geroken werd in een flat aan de Parelstraat in de wijk Vinkhuizen. Bewoners dachten dat het ging om een gaslekkage.

De melding van de mogelijke gaslekkage kwam rond 18.20 uur binnen bij de meldkamer, waarna een tankautospuit ter plaatse werd gestuurd. “Er werd op meerdere verdiepingen een vreemde lucht geroken”, vertelt brandweerwoordvoerder Geert Anne Mollema tegen Oogtv. “Bij dit soort meldingen betreedt de aanvalsploeg, bestaande uit twee brandweerlieden, het pand. Zij hebben een viergasmeter bij zich. Dit apparaat meet direct de concentraties koolmonoxide (CO), zuurstof (O2), waterstofsulfide (H2S) en brandbare gassen (EX). De meter sloeg niet uit.”

Vervolgens was het een kwestie van met de neus ruiken. Mollema: “Er hing inderdaad een vreemde geur. Wat het precies is geweest, weten we niet, maar naar alle waarschijnlijkheid ging het om een sterk schoonmaakmiddel. Er was in ieder geval geen gevaar voor de omgeving.”

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