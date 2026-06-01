Vrouw (35) schuldig aan dood baby, maar krijgt geen straf

Groningen – Een 35-jarige vrouw uit Groningen krijgt geen straf voor de dood van haar acht maanden oude zoontje. De rechter oordeelde maandag wel dat sprake is van ‘dood door schuld’ door onvoorzichtig handelen meldt Dvhn.nl.

De baby werd op 2 januari 2024 levenloos aangetroffen tussen een bed en een muur. De vrouw had hem de avond ervoor uit zijn ledikant gehaald en bij zich in bed gelegd.

Volgens de rechtbank nam zij een onaanvaardbaar risico, maar zijn er geen aanwijzingen voor kwade opzet. Omdat zij haar kind heeft verloren, hulp heeft gezocht en is gestopt met alcohol- en drugsgebruik, legt de rechter geen straf op. Het Openbaar Ministerie had 180 uur taakstraf geëist.

