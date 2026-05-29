Persoon raakt te water in het Noord-Willemskanaal

HAREN – Hulpdiensten waren vrijdagmiddag aanwezig op het fietspad langs de A28 tussen Haren en Groningen vanwege een melding van een persoon te water in het Noord-Willemskanaal.

Duikers van de brandweer gingen het water in om naar het slachtoffer te zoeken. Op de kant werd een zichtscherm geplaatst. Rond 15.55 uur werd het slachtoffer uit het water gehaald. Ambulancepersoneel kwam ter plaatse.

Het slachtoffer betrof een oudere man. Hij werd per ambulance overgebracht naar het ziekenhuis.

Foto's