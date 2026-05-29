Rookmelder laat brandweer Groningen uitrukken

Groningen – In een woning aan de Vechtstraat ging donderdag op vrijdagnacht een rookmelder af. De buren werden gewekt de rookmelder en gingen op onderzoek uit.

Toen er geen gehoor uit de woning kwam besloten ze de hulpdiensten te bellen. Echter bleek in de woning een persoon aanwezig te zijn die in slaap gevallen was.

De bewoner had in de oven eten staan wat was aangebrand. De woning stond vol rook. De brandweer en politie hebben een nacontrole uitgevoerd. De woning werd even geventileerd.

Foto's