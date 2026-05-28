Fors ongeval op Mr. D.U. Stikkerlaan in Winschoten

Winschoten – Op de Mr. D.U. Stikkerlaan in Winschoten heeft donderdagavond een fors verkeersongeval plaatsgevonden. Daarbij reed een auto hard achterop een ander voertuig.

Door de rookontwikkeling van één van de voertuigen werd ook de brandweer met spoed opgeroepen.De brandweer heeft de accu van het voertuig losgekoppeld en verwijderd. Vervolgens werd het motorcompartiment afgeblust.

Ook het tweede betrokken voertuig is gecontroleerd. Ambulancepersoneel heeft de betrokkenen nagekeken op mogelijke verwondingen.

Vanwege het incident werd de weg tijdelijk volledig afgesloten voor het verkeer. Een bergingsbedrijf zal beide voertuigen afslepen. De exacte oorzaak van het ongeval is niet bekend.

