Overval bij de Goudspecialist Gelkingestraat, twee pubers aangehouden (update)

Groningen- Bij de Goudspecialist aan de Gelkingestraat heeft vrijdag rond 10:17 uur een overval plaatsgevonden. De politie is ter plaatse en doet onderzoek.

Hierbij is gedreigd met een mes. Meerdere verdachten sloegen na de overval op de vlucht.

Een van hen is even later in de omgeving aangehouden, en later nog 1. Onderzoek ter plaatse is opgestart om duidelijk te krijgen wat er precies is gebeurd en hoeveel personen bij de overval betrokken zijn.

Persbericht:

De politie heeft twee verdachten, twee minderjarige jongens uit Groningen, aangehouden voor een overval op een juwelier in de Gelkingestraat in Groningen. Deze overval vond vrijdag 22 mei omstreeks 10:20 uur plaats. Beide verdachten zitten vast en zullen worden verhoord over hun vermoedelijke betrokkenheid bij de overval. Het politieonderzoek gaat verder.

Omstreeks 10:20 uur kregen we een melding van een overval op een juwelier in de Gelkingestraat in Groningen. Hierbij is gedreigd met een mes. Er raakte gelukkig niemand gewond. Ook is er geen buit gemaakt. Twee personen gingen er vandoor.

De politie is direct na de melding een zoektocht gestart naar twee verdachten die betrokken zouden zijn geweest bij de overval. Een van hen kon direct in de omgeving worden aangehouden. Een andere verdachte is later in de ochtend aangehouden.

Beide verdachten, twee minderjarige jongens uit Groningen, zijn overgebracht naar het cellencomplex. Uit nader politieonderzoek zal hun vermoedelijk rol en betrokkenheid moeten blijken. Het politieonderzoek is in volle gang.

