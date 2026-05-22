2,5 jaar celstraf voor verkrachting en aanranding na stapavonden

Groningen – De rechtbank in Groningen heeft een 34-jarige man uit Gaza veroordeeld tot een gevangenisstraf van twee jaar en zes maanden voor de verkrachting van een vrouw en de aanranding van een andere vrouw. De incidenten vonden plaats in augustus vorig jaar, na uitgaansavonden in de binnenstad van Groningen, meldt RTV Noord(+meer info).

Volgens de rechtbank maakte de man misbruik van vrouwen die zich in een kwetsbare positie bevonden en op zijn hulp vertrouwden.

Het Openbaar Ministerie eiste vier jaar cel, maar de rechtbank legde een lagere straf op vanwege een andere bewezenverklaring.

