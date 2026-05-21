Verdachte(35) van kindermisbruik blijft in de cel

Groningen – De 35-jarige man, die één seizoen als volleyballer actief was bij Lycurgus, blijft voorlopig in voorlopige hechtenis. Naar verwachting verschijnt hij later dit jaar voor de rechter, meldt RTV Noord.

Ramon M. wordt verdacht van grootschalig kindermisbruik. Volgens het Openbaar Ministerie zou hij via Snapchat veelvuldig contact hebben gehad met minderjarige jongens tussen de 8 en 17 jaar. Daarnaast zou hij gedurende vijf jaar kinderen vanaf 8 jaar seksueel hebben benaderd via sociale media. Ook wordt hij ervan verdacht een tienjarige jongen in Hoogkerk te hebben misbruikt.

De verdachte werd aangehouden nadat de ouders van één van de slachtoffers naar de politie stapten. Het OM zegt in totaal 150 chats met kinderpornografisch materiaal te hebben opgespoord. Inmiddels zijn zestig minderjarigen geïdentificeerd met wie de man beelden uitwisselde. De slachtoffers wonen verspreid door heel Nederland.

